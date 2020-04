Apple Pay ist bei unseren Nachbarn in der Schweiz schon länger verfügbar als bei uns in Deutschland. Die größte Schweizer Bank – die UBS – hat sich bis dato jedoch gegen Apple Pay „gesträubt“. Dies wird sich jedoch in Kürze ändern.

Apple Pay startet bald bei UBS

Die UBS Schweiz meldet sich per Twitter zu Wort und verkündet, dass Apple Pay bald unterstützt wird. So heißt es

Wir freuen uns, Apple Pay bald in unser beständig wachsendes Angebot an mobilen Zahlungslösungen aufzunehmen.

In dem abgesetzten Tweet der UBS ist eine VISA-Karte zu sehen. Apple Pay startete in der Schweiz im Juli 2016. Unter anderem waren zum Start MasterCard und Visa-Karten von Bonus Card, Cornèr Bank und Swiss Bankers an Bord.

Was dieses „bald“ bedeutet, ist unbekannt. Lange dürfte es in unseren Augen nicht mehr dauern. Wir vermuten, dass es im Mai soweit sein wird.