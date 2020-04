Apple hat sich einen offiziellen Kanal auf dem beliebten sozialen Netzwerk TikTok angelegt. Bei TikTok handelt es sich zum eine Plattform, um kurze Videos zu teilen.

Apple startet offiziellen TikTok-Kanal

Apple besitzt jetzt einen offiziellen TikTok-Kanal. Auf diesen kann über den Benutzernamen @apple auf der TikTok-Website und in der TikTok-App zugegriffen werden. Bisher fehlt allerdings noch jegliche Spur von Videos aus dem Apple TikTok-Kanal.

In den letzten Jahren hat Apple sein Engagement in sozialen Netzwerken vergrößert. So hat das Unternehmen Instagram., Facebook- und Twitter-Kanäle gestartet, um Fotos, Videos Tipps & Tricks etc. Zu teilen. Den Twitter-Kanal nutzt Apple zudem, damit sich Benutzer im Rahmen von Keynotes über den Start informieren lassen können.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, in welcher Form Apple sein TikTok-Konto nutzen möchte. Das Konto kann verwendet werden, um Shot On iPhone-Videos wie bei Instagram zu teilen, oder es kann einfach ein Platzhalterkonto sein. Wie 9to5Mac zu berichten weiß, hat Apple bereits Werbeanzeigen auf TikTok geschaltet, sodass das Konto auch mit seinen Werbemaßnahmen in Zusammenhang stehen könnte.