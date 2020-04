Dieser Jackpot macht es spannend: schon seit drei Wochen wartet die Höchstsumme von 90 Millionen Euro in der Lotterie Eurojackpot auf glückliche Gewinner. Am Freitag, den 24. April 2020 heißt es also zum vierten Mal in Folge: Wer wird der nächste Multimillionär? Mit der praktischen App Clever Lotto könnt ihr auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten ganz einfach und sicher von zuhause am Eurojackpot teilnehmen.

Der Spieler, der es schafft alle 5 Gewinnzahlen und die 2 Eurozahlen richtig zu tippen, kann sich einige seiner Träume erfüllen. Die Jagd auf den Mega-Jackpot kann man auf mehrere Wege angehen. Damit sich dies komfortabel gestaltet, haben sich einige Anbieter für Online-Lotterien auf den Markt etabliert. Clever Lotto bietet eine App, mit der man an allen deutschen Lotterien teilnehmen kann. Mit dabei sind: Eurojackpot, LOTTO 6aus49, GlücksSpirale, Keno und Zusatzlotterien.

Die App ist übersichtlich und strukturiert aufgebaut, so dass sich die Bedienung nahezu von selbst erklärt. Dennoch nimmt sich die App die Zeit alle Funktionen zu erklären. Dann geht es auch schon los: Nachdem ihr euch die gewünschte Lotterie ausgewählt habt, kann der Tipp abgegeben werden. Zudem gibt es einen Quittungs-Scanner, mit dem bereits ausgefüllte Tippscheine übertragen werden können. Der Tippschein wird über die App von Lotto24 an die Landeslotterie weitergegeben. Somit genießt man alle Vorteile des staatlichen Lotto. Weiterhin benachrichtigt die App über Gewinne, sofern die Tippzahlen hinterlegt sind. Eine Statistik hilft hier den Überblick zu behalten. So sieht man unter anderem, wie viel man mit welchen Zahlen gewonnen hat.

Der Eurojackpot in Höhe von 90 Millionen Euro bietet eine gute Gelegenheit Clever Lotto einfach mal auszuprobieren. Die App gestaltet das Tippen angenehm komfortabel und gibt es kostenlos im App Store. Natürlich gehört zu einer Lotto-App noch der Hinweis, dass Spielteilnehmer das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen und Glücksspiel süchtig machen kann. Hilfe findet man unter www.bzga.de