Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass Apple das neue iPhone SE 2 präsentiert hat. Dieses lässt sich seit dem 17. April bestellen. Apple hat bislang einen Werbespot veröffentlicht, es sind jedoch zwei weitere Clips aufgetaucht, die Apple noch nicht offiziell ins Rennen geschickt hat.

The Opening

In dem ersten Clip mit dem Namen „The Opening“ ist ein Nutzer zu sehen, wie er nach dem Auspacken seines neuen iPhone SE 2 die Schutzfolie vom Display abzieht. Parallel dazu sind ein paar Eigenschaften des neuen iPhone SE 2 zu lesen (kompaktes 4,7 Zoll Design, A13 Bionic Chip, Touch ID, Studio-Qualität Porträts und Schutz vor Wasser). Zum Schluss des Videos heißt es „Lots to love. Less to spend“

Unboxing

In dem zweiten Clip sieht man, wie die Verpackung des neuen iPhone SE 2 geöffnet wird. Anschließend ist zu lesen: „kompaktes 4,7 Zoll Design, A13 Bionic Chip, Studio-Qualität Porträts“. Der Clip schließt wieder mit „Lots to love. Less to spend“.

Beide Videos sind kurz und knapp gehalten und scheinen für eine Online-Kampagne in sozialen Netzwerken etc. gedacht zu sein.