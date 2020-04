iPhone SE 2 feiert Verkaufsstart

Am heutigen Tag ist es soweit, das neue iPhone SE 2 feiert seinen Verkaufsstart. Parallel dazu hat Apple einen neuen Werbespot veröffentlicht.

Vor exakt neun Tagen hat Apple das neue iPhone SE vorgestellt. Kunden können dieses seit dem 17. April 2020 bestellen. Dabei entscheidet ihr euch für das iPhone SE 2 ohne Vertrag und könnt dieses direkt bei Apple bestellen sowie dem iPhone SE 2 mit Vertrag, welches bei der Telekom und Co. erhältlich ist.

Zum Vorverkaufsstart hatte Apple angekündigt, dass der tatsächliche Verkaufsstart am heutigen 24. April gefeiert wird. Eure Rückmeldungen zeigen uns, dass Vorbesteller ihre Geräte heute ausgeliefert bekommen. Gleichzeitig sollten diese in den Geschäften vor Ort (sollten diese überhaupt geöffnet haben) verfügbar sein.

Parallel zum Verkaufsstart hat Apple einen neuen Werbespot zum iPhone SE 2 bei uns in Deutschland veröffentlicht. Darin zu sehen, ist ein Mann, der sein neues iPhone SE erhält, dieses aus der Verpackung nimmt und anschließend die Schutzfolie der Rückseite abzieht. Am Ende des Clips liest man „iPhone SE. Ein großartiges iPhone. Angefangen beim Preis.“

In der Videobeschreibung heißt es

4,7″ klein. Porträts in Studioqualität. Scharfe Videos in 4K. Lange Batterielaufzeit. Die Sicherheit von Touch ID. Datenschutz serienmäßig. Und der A13 Bionic – der schnellste Chip in einem Smartphone. Ein großartiges iPhone. Angefangen beim Preis.