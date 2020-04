Unter dem Motto „Maxi-Sound zum Mini-Preis“ hat Saturn über das Wochenende eine Rabatt-Aktion gestartet, die uns 25 Prozent Rabatt auf Beats Kopfhörer beschert. Mit von der Partie sind unter anderem die Powerbeats Pro, Powerbeats, Beats Studio 3 & Solo 3.

25 Prozent Rabatt auf Beats Kopfhörer

Ab sofort und nur bis zum 27.04.2020 (09:00 Uhr) erhaltet ihr bei Saturn 25 Prozent Rabatt auf alle vorrätigen Kopfhörer von Beats by Dr. Dre. Der Direktabzug erfolgt im Warenkorb.

Wir haben uns das Angebot der Beats-Kopfhörer bei Saturn angeguckt und erfreulicherweise sind nahezu alle Beats-Kopfhörer von der Aktion umfasst. Ganz egal, ob ihr die vor wenigen Tagen präsentierten neuen Powerbeats, die Powerbeats Pro, die Beats Studio 3, die Beats Solo 3, die BeatsX oder die urBeats kaufen möchtet, sämtliche Beats-Kopfhörer sind dabei.

Insbesondere die BeatsX, die neuen Powerbeats sowie die Powerbeats Pro sind in unseren Augen besonders attraktiv. So kostet die neuen Powerbeats nur 112,46 Euro, für die Powerbeats Pro in Schwarz werden nur 164,99 Euro verlangt und die BeatsX erhaltet ihr für gerade einmal 74,96 Euro. Falls ihr derzeit über die Anschaffung neuer Beats-Kopfhörer nachdenkt, dann greift zu. Bitte beachtet, dass die Aktion nur wenige Tage läuft. In unseren Augen sind die Beats-Preise verdammt heißt.