Imran Chaudhri arbeitete über 20 Jahre bei Apple und war an der Entwicklung der Vorzeigeprodukte des Unternehmens wie dem iPhone, iPad und der Apple Watch beteiligt. Zum fünften Jahrestag von Apples erfolgreichem Wearable hat Chaudhri einige interessante Details über die Entwicklung der Apple Watch geteilt.

Das Apple Watch Konzept

Imran Chaudhri, der bei der Entstehung der Apple Watch eine zentrale Rolle spielte, bot am Freitag einen Einblick in den Designprozess des Geräts und zeigte eine frühe Konzeptzeichnung des Homescreens der Smartwatch.

here’s a reproduction of my original sketch for the home screen. the shape of the circular icon was driven by the clock that lived in the centre of what i originally called the dock. the crown gave the home screen a dimensionality, allowing you to scrub through layers of the ui. pic.twitter.com/w2QITncvHl — Imran Chaudhri (@imranchaudhri) April 24, 2020

Seine Skizze sieht erstaunlich nah an dem aus, was heute verwendet wird. Er zeigte auch ein Video des allerersten Apple Watch Armbands und lobte das Konzept des Sport-Loop-Designs, welches eine Weiterentwicklung der Velcro-Speedmaster-Bänder war. Das Vorbild wurde unter anderem von Apollo-Astronauten getragen.

i‘ve always loved straps that were uncomplicated, the mechanism for the loop watchband was an evolution of velcro speedmaster straps worn by apollo astronauts. pic.twitter.com/8FLSRC1NrV — Imran Chaudhri (@imranchaudhri) April 24, 2020

Der Designer berichtete auch über die Entstehungsgeschichte einiger Watch Faces, darunter der blaue Schmetterling, der nachträglich animiert wurde. Chaudhri verriet auch, dass das Solar Watch Face unter anderem geschaffen wurde, um Muslimen während des Ramadan zu helfen.