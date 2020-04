Apple hält für Pearl Jam Fans ein ganz besonderes Bonbon parat. So kann das neue Video-Album „Pearl Jam Gigaton Visual Album Experience“ ab sofort über das Apple TV oder der Apple TV App angesehen werden. Das Angebot ist befristet und soll für 7 Tage zur Verfügung stehen.

Film zum neuen Album gratis auf Apple TV

Pearl Jams große Pläne für die „Gigaton Visual Album Experience“ wurden aufgrund der aktuellen Pandemie zunichtegemacht. Ursprünglich wollte die Band am 25. März ihr neues Album in über 200 mit Dolby Atmos ausgestatteten Kinos vorführen. Nun springt Apple ein und bietet das Audio-Video-Erlebnis für 7 Tage kostenlos an. Anschließend wird das Video-Album zum Kauf und als Leihfilm angeboten.

Die Show kann über das Apple TV bzw. über die Apple TV App gestartet werden. Für optimalen Hör- und Sehgenuss empfiehlt Apple ein Apple TV 4K mit HDR-Fernseher und Dolby-Atmos-fähigem Audiosystem. Die Spieldauer beträgt 57 Minuten.

Hier die offizielle Beschreibung: