Sonos hat für den 06.05.2020 Neuheiten angekündigt. Welche Neuerungen der Lautsprecher-Hersteller jedoch vorstellen wird, ist unbekannt. Es kann nur spekuliert werden.

Kommt am 06. Mai neue Sonos-Hardware?

Nachdem Sonos in Zeit in erster Linie Software-Neuerungen ankündigte, wird es in unseren Augen wieder Zeit für neue Hardware. Im März dieses Jahres kündigte das Unternehmen eine neue App und ein neues Sonos Betriebssystem (Sonos S2) an. Vor wenigen Tagen führte man mit „Sonos Radio“ einen kostenlosen und exklusiven Radio Streaming Service ein. Folgt nun neue Hardware?

Nimmt Sonos den 06. Mai zum Anlass, um näher auf die neue App und das neue Betriebssystem Sonos S2 einzugehen? Schwer einzuschätzen. Wir können uns gut vorstellen, dass dieses Mal Hardware thematisiert wird.

You won’t want to miss this. — Sonos (@Sonos) April 24, 2020

Im März dieses Jahres tauchten zwei neue Sonos-Geräte bei der US-Zulassungsbehörde FCC auf. Um was es sich dabei handelt, ist bis dato nicht bekannt. Eine neue PlayBar (2. Generation) ist wünschenswert. Auch der aktuelle Sonos Play 5 könnte einen Nachfolger erhalten? Wie wäre es mit einem neuen Sub? Erst gestern haben von von Sonos eine Promo-Mail erhalten, mit der eine Rabatt-Aktion für die Playbar und den Sub beworben wird. Dieses Angebot ist bis zum 05.05.2020 gültig. Zufall? An dieser Stelle drängt sich auch die Frage auf, ob Sons zukünftig z.B. Dolby Atmos oder weitere Audioformate unterstützt.