Ende letzter Woche gab es spannende Updates für drei beliebte Spiele bei Apple Arcade. Ab sofort stehen Sneaky Sasquatch, Tangle Tower und Down in Bermuda in einer neuen Version und mit neuen Inhalten bereit.

Updates zu Sneaky Sasquatch, Tangle Tower und Down in Bermuda

Nicht nur die durchweg positiven Nutzerbewertungen von durchschnittlich „4,5 von 5“ und mehr für Sneaky Sasquatch, Tangle Tower und Down in Bermuda zeigen die große Beliebtheit der drei Titel auf der ganzen Welt. Und diese Woche können sich Apple Arcade-Nutzer über frischen In-Game Content für noch mehr Abenteuer-, Action- und Rätselspaß freuen – da es bei Apple Arcade keine Werbung oder In-App-Käufe gibt, sind sämtliche Add-Ons, Updates und neue Inhalte für Abonnenten kostenlos.

Sneaky Sasquatch

Es wurden viele neue Dinge hinzugefügt:

Die Stadt

Eine neue Geschichte zur Rettung des Parks

Du kannst dich auf der Karriereleiter nach oben arbeiten

Neue Verkleidungen

Tonnen von neuen Lebensmitteln und Getränken

Wohnungen, die du mieten kannst

Bankkonten

Spielbare Akaden-Spiele

Armbanduhren

Tangle Tower

In Tangle Tower gibt es eine neue Art Gallery Funktion! Konzeptzeichnungen und Entwicklernotizen für alle Charaktere, Orte und Hinweise im Spiel, die durch Ihren Fortschritt während des Spiels freigeschaltet werden.

Down in Bermuda

Die Lavainsel ist ab sofort verfügbar. Milton findet sich auf einer überwucherten Dschungelinsel wieder, in deren Unterholz sich ein klitzekleiner Stamm von Felsenkriegern versteckt – und ein gigantisches, schlummerndes Kometenmonster, das hier vor Jahrhunderten abgestürzt ist. Entschlüsselt geheimnisvolle Stammeszeichen und aktiviert den geheimen Lavafluss, um den Kometengott zu neuem Leben zu erwecken!