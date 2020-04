Wir starten in die 18. Kalenderwoche des Jahres 2020 und erfreulicherweise gibt es in dieser Woche wieder neue iTunes Karten Rabatt-Aktionen. Dieses Mal lohnt sich der Weg zu Edeka und Marktkauf. Ihr erhaltet 15 Prozent Bonus-Guthaben.

15 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten bei Edeka und Marktkauf

Ab dem heutigen Montag (27. April 2020) und noch bis kommenden Samstag (02. Mai 2020) erhaltet ihr bei Edeka und Marktkauf 15 Prozent Extra-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro iTunes Karte nehmen an der Aktion teil. Das Ganze gestaltet sich wie folgt

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 28,75 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 57,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 115 Euro iTunes Guthaben erhalten

Uns ist nicht bekannt, ob es sich um eine deutschlandweite Aktion von Edeka und Marktkauf handelt. Falls ihr unsicher seid, ob euer örtlicher Händler mitmacht, so fragt vor dem Kauf nach oder werft einen Blick in das Werbeprospekt. Das iTunes Guthaben muss bis zum 16. Mai 2020 aktiviert werden, damit ihr an das Bonus-Guthaben gelangt.

Ihr könnt das iTunes Guthaben nutzen, um Apps, Musik, Filme, TV-Serien etc. im iTunes Store, App Store, Mac App Store und iBookstore zu kaufen. Aber auch In-App-Käufe, iCloud-Speicherpläne, Apple Music, Apple Arcade und Apple TV+ könnt ihr so bezahlen.