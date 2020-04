Apple Premium-Händler in Indien erhalten laut einem Bericht der Economic Times zwei Monate lang direkt von Apple finanzielle Unterstützung, damit die Verluste während der Coronavirus-Pandemie zumindest reduziert werden können. Zudem werden die Einzelhandelspartner ermutigt, ihre Online-Verkaufsangebote im Dienste eines sich ändernden Einkaufsverhaltens zu verstärken.

Apple zahlt Miete und Gehalt

Auf der ganzen Welt hat Apple sein Einzelhandelspersonal bei der Schließung seiner Stores mit bezahltem Urlaub, flexiblen Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, und Gesundheits-Ressourcen unterstützt. Wie Economic Times berichtet, lässt Apple auch seine Partner in Indien nicht im Stich.

Apple betreibt keine firmeneigenen Einzelhandelsgeschäfte in Indien, sondern stützt sich auf ein ausgedehntes Netz von Premium-Resellern, die von dem Unternehmen überprüft wurden und zertifiziert sind, Schulungen und Support anzubieten. Am 25. März entschied sich Indien aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs zu einem Lockdown, womit auch alle rund 500 Apple-Partner-Verkaufsstellen des Landes schließen mussten.

Um seine Partner in dieser schweren Lage zu unterstützen, bietet Apple nun an, für zwei Monate die Mitarbeitergehälter und Ladenmiete zu übernehmen. Weiterhin hat Apple eine zusätzliche Kreditfrist von 60 Tagen gewährt, um den lokalen Handel zu helfen, Geschäftsunterbrechungen zu überbrücken. Darüber hinaus werden Premium-Händler gebeten, „alternative Kanäle für den Vertrieb von Apple-Produkten zu erforschen und zu verbessern, einschließlich des Online-Vertriebs.“

Apple war im vergangenen Jahr die am schnellsten wachsende Premium-Smartphone-Marke in Indien mit einem jährlichen Wachstum von 41 Prozent. Indien hat vor kurzem die Regeln für die lokale Beschaffung von Komponenten gelockert und somit den Weg dafür geebnet, dass Apple in diesem Jahr einen Online-Store in Indien und im nächsten Jahr seinen ersten Einzelhandelsladen in dem Land eröffnen kann.