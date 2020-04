Die Deutsche Telekom jagt Funklöcher. Nun stehen 50 weitere Gewinn fest. Wegen des großen Zuspruchs hatte die Telekom nachgelegt und weiteren 50 Kommunen die Chance eingeräumt, einen LTE-Mobilfunkmast zu gewinnen. Damit schließt die Telekom nun insgesamt 100 Funklöcher im Rahmen der Aktion.

„Wir hegen Funklöcher“ – 50 weitere Gewinner stehen fest

Der ersten beiden Standorte, die im Rahmen von „Wir jagen Funklöcher“ gebaut wurden, funken bereits. Die Funkmaste stehen im rheinland-pfälzischen Vielbach und im bayerischen Dettelbach. Trotz Corona hält die Telekom an den Plänen fest, die ersten 50 Gewinner-Masten noch in diesem Jahr zum Funken zu bringen. Auch bei den 50 weiteren Gewinnern soll die Baumaßnahme bereits in diesem Jahr beginnen.

Die zweiten 50 Gewinner

Baden-Württemberg

Dornhan

Geisingen

Sulz am Neckar

Unlingen

Waldenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Passow

Bayern

Aubstadt

Eyershausen

Hessen

Driedorf

Ehrenberg OT Reulbach

Ringgau

Schöffengrund

Nordrhein-Westfalen

Leichlingen (Rheinland)

Mechernich

Rheda-Wiedenbrück

Übach-Palenberg

Vettweiß

Weilerswist

Niedersachsen

Auhagen

Börger

Firrel

Lage

Lingen (Ems)

Lüder

Rheinland-Pfalz

Asbach

Bad Dürkheim

Braunshorn

Bubach/Budenbach/Horn (Hunsrück)

Buchholz

Dickendorf

Friesenhagen

Hallgarten

Hergenroth

Herrstein

Kludenbach

Körperich

Mandel

Marienrachdorf

Scheibenhardt

Steinefrenz

Völkersweiler

Wiebelsheim

Saarland

Schmelz

Sachsen

Dippoldiswalde

Rothenburg/O.L.

Sachsen-Anhalt

Mücheln (Geiseltal)

Schleswig-Holstein

Hedlingen

Rügge

Thüringen