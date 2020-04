EverythingApplePro versorgt uns einmal mehr mit einem frühen Blick auf Apple-Hardware. Dieses Mal erhalten wir nicht nur einen ersten Eindruck des iPhone SE, sondern auch einen beeindruckenden Falltest.

Bewährtes Design und widerstandsfähig

In einem Unboxing-Video zeigt uns EverythingApplePro das iPhone SE 2020 in allen drei Farboptionen (schwarz, weiß und (PRODUCT)RED). Neben dem Auspacken erhalten wir auch einen groben Rundgang und erfahren, wie sich das neue iPhone SE in der Praxis schlägt. Dabei wird das günstige iPhone mit anderen iPhones verglichen.

Bei der Gelegenheit erfahren wir, dass iPhone 8 Hüllen perfekt auf das Gerät passen und so kann sich auch gleich ein entsprechendes Case beweisen. Denn ein Sturz aus 15 Metern Höhe soll zeigen, wie widerstandsfähig das iPhone SE mit einem Case ist. Das Ergebnis gehört zu den besten, die wir bisher gesehen haben. So hat das iPhone SE den Sturz sehr gut überlebt. Nur das Frontglas hat sich an einer Stelle ein wenig vom Gehäuse gelöst. Wir haben keinen Glasbruch oder ähnliche K.O.-Kriterien. Auch wenn sich bei Fall Nummer 2 das Case kurzzeitig verabschiedet, so überlebt dass iPhone SE dennoch auch diese Extrem-Situation mit Bravour.