Ende letzten Jahres kündigte die zweit-größte Bank in Australien „Westpac“ an, dass das Unternehmen ab 2020 Apple Pay unterstützen wird. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen und die handelnden Personen haben den Schalter umgelegt.

Seit Dezember 2019 unterstützen die Westpac-Marken St. George, BankSA und Bank of Melbourne bereits Apple Pay. Die Kunden der Hauptbank „Westpac“ sollten bis spätestens Juni 2020 Apple Pay einsetzen können.

Schlussendlich ging es dann etwas schneller. Westpac Bank hat nun bekannt gegeben, dass die Bank Apple Pay unterstützt und Kunden ihre Kreditkarten in der Apple Wallet-App hinterlegen können.

Als Apple Pay in Australien eingeführt wurden standen drei der vier großen Banken Apple Pay skeptisch gegenüber. NAB, Westpac und Commonwealth Bank wollten Apple zwingen, die NFC-Schnittstelle zu öffnen. Apple verweigerte dies jedoch. Die vierte große Bank in Australien ANZ unterstütze Apple Pay von Beginn an. Nach und nach zogen auch die anderen Banken nach und Westpac ist nun auch an Bord.

We now have Apple Pay. Make easy and secure payments with your iPhone, Apple Watch, iPad or Mac using your eligible Westpac debit or credit card. Add your card and start enjoying Apple Pay today. https://t.co/d0CHodxmtk pic.twitter.com/oEhciItvPj

— Westpac Bank (@Westpac) April 27, 2020