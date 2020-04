Withings hat mit dem Sleep Analyzer am heutigen Tag eine Schlafsensormatte vorgestellt, die klinisch validiert ist und Schlafapnoe erkennt. Bei der Entwicklung hat der Hersteller mit Schlafmedizinern und Kardiologen zusammengearbeitet.

Analyzer von Withings erkennt Schlafapnoe

Withings bietet mittlerweile verschiedene Gesundheitsprodukte an. Nun erweitert der Hersteller mit einer neuen Schlafsensormatte sein Portfolio. Sleep Analyzer ist der weltweit erste Sensor zur Erkennung von Schlafapnoe, den man nicht am Körper tragen muss. Schlafapnoe ist eine weit verbreitete, jedoch oft undiagnostizierte Erkrankung, bei der Menschen Atemaussetzer im Schlaf erleiden. Die in der kostenlosen Health Mate App gesammelten Messwerte können leicht mit einem Arzt oder einer medizinischen Fachkraft geteilt werden.

Der Hersteller schreibt

Sleep Analyzer ist mit den weltweit fortschrittlichsten Sensoren und Technologien ausgestattet, um den Schlaf zu analysieren und erkennt Schlafapnoe durch die Analyse von Vitalfunktionen wie Atmung und Herzfrequenz sowie Bewegungs- und Schnarchüberwachung. Jeden Morgen erhalten Nutzer in ihrer Health Mate App eine detaillierte, laborgenaue Analyse der Nacht mit Schlafphasen (Tiefschlaf, Leichtschlaf und REM) und ihrer Dauer sowie Schlafdauer und Unterbrechungen. Weiter wird die Anzahl und Dauer der Schnarchepisoden sowie die kontinuierliche Herzfrequenz im Schlaf zur Ermittlung der Schlafphasen anzeigt. Anhand dieser Messwerte wird ein Schlaf-Index errechnet, der anzeigt, wie erholsam die Nachtruhe war und wie diese verbessert werden kann. Dabei wird die Nacht in sechs aussagekräftige Indikatoren mit farbcodiertem Feedback unterteilt. Die gesammelten Ergebnisse können über die Health Mate App mit einem Arzt oder einer medizinischen Fachkraft zur Diagnostizierung von Schlafapnoe geteilt werden.

Die Matte wird unter die Matratze gelegt und trackt Schlafzyklen, überwacht die Herzfrequenz in der Nacht und erkennt Schnarchen des Nutzers wie auch Schlafapnoe. In der kostenfreien Health Mate App sehen Nutzer nach jeder Nacht ihren Schlaf-Index. Dieser gibt an, wie erholsam die Nacht war und wie sich die Schlafqualität verbessern lässt. Dank der IFTTT-Integration können Lichtquellen, Thermostate und andere Smart Home-Geräte durch Zubettgehen und Aufstehen gesteuert werden.

Sleep Analyzer von Withings ist ab sofort für 129,95 Euro bei withings.com, Amazon und bei ausgewählten Händlern wie Gravis erhältlich.