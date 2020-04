Ist euer Kühlschrank leer? Dann könnt ihr euer Essen jetzt direkt in der Google-Suche und Maps bestellen. In Deutschland beginnt Google heute mit der Einführung der neuen Funktion.

Google Maps und Suche: ab sofort kann Essen direkt bestellt werden

Im Laufe des heutigen Tages haben wir euch bereits darüber informiert, dass Apple Maps ab sofort COVID-19 Testzentren in den USA anzeigt, aber auch bei Google Maps (und der Google Suche) gibt es eine Neuerung.

Gerade in dieser besonders herausfordernden Zeit kann die Online-Essensbestellung eine große Hilfe sein – unabhängig davon, ob ihr Frühstück, Kuchen oder Pizza essen möchtet.

In Deutschland beginnen wir heute mit der Einführung einer neuen Funktion, mit der ihr euch direkt in der Google-Suche und auf Google Maps Essen online bestellen könnt. Über den ersten Partner Lieferando.de könnt ihr mit wenigen Klicks ab sofort bei bekannten Restaurants und Cafés wie das Kreuzburger in Berlin, Rohhäppchen in Hamburg oder Lo Studente in München Essen zum Mitnehmen bestellen oder euch liefern lassen.

Google schreibt

Ihr wollt bei eurem Lieblingsrestaurant bestellen oder habt auf eine bestimmte Küche, wie beispielsweise Sushi oder Italienisch Hunger? Dann achtet bei der Suche auf die Schaltflächen „Zum Mitnehmen Bestellen” oder „Bestellen und liefern lassen“ in der Google-Suche und auf Maps. Für teilnehmende Restaurants könnt ihr eure Wahl mit nur wenigen Klicks treffen und das Essen so schnell wie möglich abholen oder liefern lassen. Bezahlen könnt ihr ganz einfach mit Google Pay. Darüber hinaus könnt ihr euer Lieblingsgericht, welches ihr immer bestellt, mit wenigen Klicks ganz einfach nachbestellen. Und derzeit zeigen wir euch auch an, ob eine kontaktlose Lieferung möglich ist.

Wie bereits erwähnt, ist Lieferando.de der erste Partner. In Kürze sollen weitere folgen.