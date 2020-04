Apple hat soeben die Beta 3 zu iOS 13.5 veröffentlicht. Zwei Neuerungen springen dabei direkt ins Auge. Zum einen legt Apple die Grundlage für die neue Kontaktmessungs-Technologie und zum anderen wird das Übersprungen von FaceID verbessert, wenn ihr eine Maske tragt.

Auf die Tatsache, dass die Beta 3 zu iOS 13.5 die Corona-Schnittstelle an Bord hat, haben wir euch bereits informiert. Allerdings bietet das kommende iOS-Update eine weitere Verbesserung in Zeiten von COVID-19.

Beim Einkaufen etc. sind wir aktuell dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen. Nutzer, die ein iPhone mit FaceID verwenden, werden beim Tragen der Maske gemerkt haben, dass FaceID schnell an seine Grenzen stößt und nur die Eingabe des Passcodes das Gerät entsperren lässt. Bis die Eingabe des Passcodes erscheint, kann es mitunter ein wenig dauern. Alternativ kann natürlich auch die Maske kurz entfernt werden, dies scheint jedoch auch umständlich.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

— Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020