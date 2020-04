Die Coronakrise hat natürlich auch Chinas Smartphone-Markt getroffen. Auch wenn die Wirtschaft langsam wieder in Schwung kommt, so mussten die meisten Hersteller in China einen deutlichen Rückgang ihrer Absatzzahlen verbuchen. Apple ist dabei jedoch relativ glimpflich weggekommen, wie die aktuellen Absatzzahlen aus China zeigen. So konnte sich der iPhone-Hersteller im Verhältnis zu den Mitbewerbern sogar deutlich verbessern, wie Counterpoint Research in einer Marktanalyse erklärt.

Apple verbessert sich in China

Der Smartphone-Absatz in China ist im ersten Quartal 2020 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 24 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen, so die neueste Studie von Counterpoint Research. Auf die fünf größten OEMs HOVX (Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi) und Apple entfielen rekordverdächtige 93 Prozent des Marktes, ein Anstieg um 6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.

Zu den Gewinnern des vergangenen Quartals gehören Huawei und Apple. So konnten die Unternehmen ihren Marktanteil im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Die Smartphone-Verkäufe von Huawei erreichten dabei sogar ein Wachstum von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die iPhone-Verkäufe gingen nur leicht um 1 Prozent zurück, während die restlichen Mitbewerber mit zweistelligen Rückgängen einen starken Absatzrückgang hinnehmen mussten.

Dabei zeigte sich, wie stark Apples Online-Vertrieb ist. So kauften Verbraucher insbesondere im Februar weiterhin iPhones über E-Commerce-Plattformen. Letztendlich konnte Apple einen Marktanteil in Höhe von 10 Prozent einnehmen. Im Vorjahreszeitraum, waren es noch 8 Prozent. Die Huawei-Gruppe erzielte aufgrund seines umfangreichen Produktportfolio, das vom Einstiegs- bis zum Premium-Segment reicht, 39 Prozent Marktanteil. Das iPhone 11 war jedoch erneut das meistverkaufte Smartphone-Modell – es führt somit die Liste der meistverkauften Modelle Chinas sieben Monate in Folge an.