Bestandteil der Apple TV-App sind auch die sogenannten Apple TV Channels bzw. Apple TV Kanäle. Während das Angebot in den USA recht umfangreich ist, ist es bei uns in Deutschland noch recht überschaubar.

History Play: Neuer Apple TV-Kanal in Deutschland gestartet

Formuliert man es positiv, so hat sich die Anzahl der Apple TV-Kanäle in Deutschland in den letzten rund sechs Wochen verdreifacht. Blickt man auf die nüchternen Fakten, so bietet Apple neuerdings drei Apple TV-Kanäle in Deutschland an.

Lange Zeit war hierzulande nur Starzplay verfügbar. Mitte April stieß noggin hinzu und ab sofort könnt ihr in Deutschland „History Play“ buchen. „History Play“ wird wie folgt beschrieben

Geschichte in ihrer ganzen Vielfalt ist lebendig und spannend: Entdecke in preisgekrönten Dokus und Infotainment-Serien beeindruckende Stories und außergewöhnliche Menschen aus aller Welt und allen Epochen.

„History Play“ kostet monatlich 3,99 Euro. Die ersten sieben Tagen könnt ihr den Apple TV Kanal kostenlos testen.