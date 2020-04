In einem neuen Blogbeitrag zeigte Microsoft einen Vorgeschmack auf bevorstehende Office-Funktionen für iPadOS, wobei Betatester schon jetzt die ersten Neuerungen nutzen können, darunter die Möglichkeit zwei Dokumente gleichzeitig zu öffnen und zu bearbeiten.

Zweites Fenster in Word und PowerPoint öffnen

Office-Insider können ab sofort über die TestFlight-Versionen von Word und Powerpoint die neusten Features der iPad-Apps testen. Interessant ist hierbei die Möglichkeit zwei Fenster in der App zu öffnen.

Das Feature erinnert an Split View, mit dem zwei Apps nebeneinander angezeigt werden können. Apple erlaubt es jedoch auch, zwei Fenster derselben App nebeneinander zu nutzen, wenn der Entwickler das Feature entsprechend unterstützt, was Microsoft in den veröffentlichten Beta-Versionen nun umgesetzt hat. So können Anwender beispielsweise ein Dokument bearbeiten und gleichzeitig Unterlagen zur Recherche geöffnet haben.

Wie Microsoft erklärt, gibt es drei Möglichkeiten, ein weiteres Fenster zu öffnen: