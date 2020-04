Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich das iPhone 12 Lineup auf dem Preisniveau der iPhone 11 Familie bewegt. Nun tauchen erstmals konkrete Dollar-Preise auf, wie teuer iPhone 12 und iPhone 12 Pro sein werden. Sollten sich die Preise bewahrheiten, dann verkauft Apple erstmals ein OLED-iPhone unter 1000 Dollar.

Leaker Jon Prosser hat sich in den letzten Wochen mehrfach mit Apple-Informationen zu Wort gemeldet. So konnte Prosser schon recht früh den Termin für das iPhone SE nennen. Nun gibt es ein Appetithäppchen zum iPhone 12 und iPhone 12 Pro. Dieses Mal geht es um die Preise.

Allgemein wird damit gerechnet – und so hat es der renommierte Analyst Ming Chi Kuo auch schon mehrfach erwähnt – wird Apple im Herbst vier neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen. So werden alle Modelle unter anderem über einen 14-Chip und 5G verfügen. Dabei wird Apple auf die Displaygrößen 5,4 Zoll, zweimal 6,1 Zoll und 6,7 Zoll setzen. Das 5,4 Zoll und 6,1 Zoll iPhone 12 sollen über eine Dual-Kamera verfügen. Beim 6,1 Zoll und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro wird Apple auf eine Triple-Kamera sowie einen LiDAR-Scanner setzen.

Wir gehen derzeit davon aus, dass Apple die neuen Modelle im September präsentieren wird. Ob diese dann noch im September verfügbar sein werden, oder sich der Verkaufsstart aufgrund von COVID-19 auf Oktober oder November verzögert, bleibt abzuwarten.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020