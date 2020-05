Die Apple Watch Series 6 ist noch einige Monate entfernt, da Apples neues Wearable voraussichtlich Mitte September zusammen mit der neuen iPhone 12 Serie vorgestellt wird. Nichtsdestotrotz haben wir bisher eine Reihe von Gerüchten zur Smartwatch gesehen. Der jüngste Leak stellt nun eine Umsetzung einiger Gerüchte in Aussicht, darunter die Möglichkeit das Stressniveau zu überwachen, um Panikattacken zu verhindern.

Leak deutet neue Funktionen an

Gesundheits- und Fitnessfeatures gehören zu den großen Verkaufsargumenten der Apple Watch. Von der EKG-App bis hin zur Sturzerkennung hat Apple in den letzten Jahren immer mehr Funktionen hinzugefügt, die den Benutzern helfen sollen, ein gesünderes Leben zu führen. Mit Blick auf die Apple Watch 6, zeigt ein neuer Leak, dass die nächste Generation der Apple Watch neue Funktionen enthalten könnte, mit denen auch einige Probleme der psychischen Gesundheit angegangen werden sollen.

So berichtet YouTuber Nikias Molina per Twitter, dass die Apple Watch 6 über eine „Mental Health Abnormalities Detection“ verfügen wird, also die Erkennung von psychischen Gesundheitsstörungen. Hierbei soll es sich laut den vorangegangenen Gerüchten um eine Funktion handeln, die überwacht, ob der Apple-Watch-Träger unter einem hohen Stress leidet. Anhand von weiteren Gesundheitsmessungen soll die Smartwatch erkennen, wann eine Panikattacke droht, so dass das Gerät den Benutzer vorher warnen und Unterstützung wie z.B. Atemübungen anbieten kann.

Einige weitere Verbesserungen der Apple Watch 6, die wir laut Molina erwarten können, sind ein Schlaftracking, eine längere Akkulaufzeit, einen S6-Chip und einen Pulsoxymeter, der die Sauerstoffsättigung des Blutes messen kann. Damit erhält man eine Vorstellung davon, wie viel Sauerstoff im Körper zu lebenswichtigen Organen und Geweben transportiert wird. Sobald das Level unter den normalen Wert fällt, könnte die Apple Watch den Nutzer warnen.