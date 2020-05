Am späten gestrigen Abend hat Apple seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Q2/2020 bekannt gegeben. Dieses umfasst die Monate Januar bis März 2020. Wir befinden uns Mitten in der COVID-19 Krise und von daher waren die Blicke gestern besonders in Richtung Cupertino gerichtet. Apple konnte einen Umsatz von 58,3 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,2 Milliarden Dollar verbuchen. Damit lag der Umsatz 1 Prozent höher als im Vergleich zum Q2/2019. Traditionell blicken wir am Morgen nach der Bekanntgabe auf den Conference Call, bei dem Apple CEO Tim Cook sowie Finanzchef Luca Maestri interessante Fakten genannt haben.

