Sonos hat für den 06. Mai 2020 Neuheiten angekündigt. Ob dies bedeutet, dass Software-Neuheiten anstehen, oder ob Sonos neue Hardware ankündigt, ist bislang unbekannt. Unser Bauchgefühl sagt, dass es kommende Woche neue Sonos Lautsprecher zu bestaunen gibt. Nun zeigt sich das erste Foto zur neuen Playbar (2. Generation).

Sonos: Foto zeigt Playbar (2. Generation)

Wir nehmen es vorweg. Wir gehen fest davon aus, dass das eingebunden Foto echt ist und dieses die neue Playbar (2. Generation) zeigt. Mehr als sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass Sonos die Playbar präsentiert hat. In Kürze dürfte diese ein Upgrade erhalten.

Dave Zatz berichtet, dass Sonos in Kürze eine neue Playbar ankündigen wird. Diese soll in Weiß und Schwarz erhältlich sein. Die Soundbar soll unter anderem Apple AirPlay 2 sowie Dolby Atmos unterstützen. Das eingebundene Rendering könnte allerdings unvollständig sein, da der Stromanschluss sowie der HDMI-Anschluss nicht zu erkennen sind. HDMI ist zwingend für Dolby Atmos erforderlich. Auch die Buttons (Play/Pause etc.) sind auf den ersten Blick nicht erkennbar.

Neben der neuen Playbar wird am kommenden Mittwoch noch weitere Sonos-Hardware erwartet. Unter anderem ist die Rede von einem neuen Play 5 (3. Generation) sowie von einem neuen Sub.