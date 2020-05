Vergangene Woche hatte Apple bereits angedeutet, dass der Apple Kärntner Straße in Wien in den kommenden ein bis zwei Wochen seine Wiedereröffnung feiern wird. Nun steht auch der offizielle Termin fest. Bereits ab dem morgigen 05. Mai 2020 begrüßt der Store wieder Kunden.

Apple Kärntner Straße (Wien) ab morgen wieder geöffnet

Zur Bekämpfung von COVID-19 hatte Apple alle seine Retail Stores geöffnet. Bereits im März feierten die chinesischen Stores seine Wiederöffnung. Am 18. April ging es mit dem Store in Südkorea weiter.

Vergangene Woche deutet Apple CEO Tim Cook an, dass es in Kürze in Österreich und Australien weiter gehen wird. Ein Blick auf die Webseite von Apple Kärntner Straße zeigt, dass der Apple Stores ab morgen wieder mit „speziellen Öffnungszeiten“ geöffnet hat. Von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr wieder der Store in dieser Woche Kunden begrüßen.

Zunächst einmal bittet Apple seine Kunden den Store in erster Linie für Services und Support zu nutzen. Für Einkäufe verweist der Hersteller auf den Online Store. Im Store müssen Atemschutzmasken getragen werden. Gleichzeitig achtet Apple darauf, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig den Store betreten.

Wann die ersten Apple Stores in Deutschland wiedereröffnen, ist aktuell unbekannt. Wir können uns gut vorstellen, dass dies Mitte Mai der Fall sein wird.