Deezer hat eine neue, praktische Podcast-Funktion vorgestellt, auf die wir euch kurz aufmerksam machen möchten. Die „Angefangene Folgen“ Playlist wurde in Derer iOS- und Web-App integriert.

Deezer: neue „Angefangene Folgen” Podcast-Playlist

Kennt ihr das Problem, dass ihr in zig Podcasts hinein geschnuppert habt, diese aber auch welchen Gründen auch immer nicht zu Ende gehört habt?

Podcast-Fans die mehr als eine Show gleichzeitig hören, kennen dieses Phänomen. Deezer schafft jetzt Abhilfe mit der neuen „Angefangene Folgen” Playlist. Nutzer können über die neue Playlist jederzeit zu all ihren noch nicht fertig gehörten Podcast-Folgen zurückkehren und genau dort weiterhören, wo sie zuvor aufgehört haben.

Auf die neue „Angefangene Folgen” Playlist kann im Tab „Favoriten“ über den Menüpunkt „Podcasts” in der iOS-App und in der Web-Version von Deezer zugegriffen werden. In der Playlist stehen die kürzlich gehörten Folgen an erster Stelle, die Reihenfolge kann aber auch nach Belieben geändert werden.

„Den meisten Nutzer*innen geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, wir hören Podcasts zu den verschiedensten Themen von Comedy über Wellness bis hin zu True Crime und Nachrichten. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren und vergessen, welche Folgen man bereits angefangen hat zu hören. Unsere neue Podcast-Playlist „Angefangene Folgen” ist daher für all diejenigen von uns gedacht, die keine Folgen ihrer Lieblings-Shows mehr verpassen möchten”, sagt Frédéric Antelme, VP Content & Productions bei Deezer.

Die „Angefangene Folgen“ Playlist merkt sich automatisch alle unvollendeten Podcast-Folgen der letzten 15 Tage.