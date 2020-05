Im Januar angekündigt, sollte die Eufy Security Video-Türklingel (mit Akku) eigentlich bereits im ersten Quartal 2020 verfügbar sein. Diesen Termin konnte Anker nicht ganz einhalten. Soeben hat uns der Hersteller informiert, dass die neue Video-Türklingel mit Akku (kann allerdings auch kabelgebunden betrieben werden) ab sofort in Deutschen erhältlich ist.

Eufy Security Video-Türklingel (akkubetrieben) ab sofort in Deutschland erhältlich

Mit der neuen Eufy Security Video-Türklingel bringt Anker in unseren Augen ein ziemlich spannendes Produkt auf den Markt. Wie bereits erwähnt, kann die Video-Türklingel nicht nur per Akku (180 Tage Akkulaufzeit), sondern auch per Klingeltrafo betrieben werden. Ein weiterer großer Vorteil liegt darin, dass ihr kein Cloud-Abo bei Anker abschließend müsst. Vielmehr speichert die Video-Doorbell ihre Daten intern auf der mitgelieferten Home Base 2. So entstehen keine zusätzliche Kosten.

Wir haben die Eufy Security Video-Türklingel seit rund drei Wochen im Betrieb (Testbericht folgt) und sind bislang begeistert. Hier und dort gibt es ein paar Abzüge in der B-Note, diese schmälern das Gesamtergebnis jedoch nicht. Die Kamera bietet einen 2K-Auflösung und schlägt sich auch bei schwierigen Lichtverhältnissen dank WDR-Technologie wirklich gut. Die Eufy Security Video-Türklingel bietet eine Personenerkennung, ihr könnt smarte Aktivitätszonen einrichten, in Echtzeit mit eurem gegenüber kommunizieren und einiges mehr.

Diejenigen, die den Kauf einer Video-Türklingel in Betracht ziehen, sollten in jedem Fall die Eufy Security Video-Türklingel (akkubetrieben) in die nähere Auswahl nehmen. Die Vorteile zur Konkurrenz liegen in unseren Augen eindeutlich in der lokalen Datenspeicherung (kein Abo notwendig) und in der überzeugenden Bildqualität. Mit einem zukünftigen Update wird die Kamera zudem HomeKit unterstützen.

Die Anker Eufy Security Video-Türklingel kostet 199,90 Euro. Den Versand gibt Amazon derzeit mit 6 bis 10 Tagen an.