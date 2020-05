Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Muttertag zu. Dieser wird in diesem Jahr am 10. Mai begangen. Viele Kinder (und Väter) überlegen, was sie der Mama schenken und wie sie den Tag für sie gestalten können. Dies nimmt Anker zum Anlass an der Preisschraube zu drehen und Geschenke-Tipps zusammen zu stellen.

Muttertags-Geschenke von Anker

Ab sofort und nur bis zum Sonntag (10.05.2019) erhaltet ihr auf die folgenden Produkte bis zu 40 Prozent Rabatt. Den jeweiligen Gutscheincode könnt ihr im Rahmen des Bestellprozesses bei Amazon eingeben.

Soundcore Liberty Air 2 nur 99,99 Euro anstatt 129,99 Euro (23 Prozent Rabatt)

Mama braucht genauso wie jeder andere auch ein gutes Paar Kopfhörer. Soundcore Liberty Air 2 bietet einen Diamond-Enhanced Klang, bis zu 7 Stunden Wiedergabe und sogar bis zu 28 Stunden mit der Ladehülle!

Rabattcode: SCLBAIR2

eufy RoboVac L70 Hybrid nur 379,99 Euro anstatt 499,99 Euro (24 Prozent Rabatt)

Wenn deine Mama einfach keine Lust auf Hausarbeit hat, kannst du ihr gerne einen Saugroboter kaufen. Eufy Robovac L70 Hybrid and Eufy Robovac G10 Hybrid sind Saugroboter, die nicht nur große Navigationsfähigkeiten und Wischfunktionen, sondern auch eine starke Saugkraft haben.

Rabattcode: nicht nötig

eufy RoboVac G10 Hybrid nur 199,99 Euro anstatt 269,99 Euro (26 Prozent Rabatt)

Rabattcode: nicht nötig

Soundcore Flare mini nur 29,99 Euro anstatt 49,99 Euro (40 Prozent Rabatt)

Als eines der besten Accessoires für großartige Musik und Lieder, Soundcore Flare mini ist ein hochwertiger Lautsprecher. Für die bevorstehende Muttertagsfeier wird Flare mini mit der LED-Ring auf jeden Fall einen Funken in ihre Augen bringen.

Rabattcode: FLAREMINI

Nebula Capsule Max nur 399,99 Euro anstatt 499,99 Euro (20 Prozent Rabatt)

Ein Muttertag in Quarantäne kann auch kreativ sein, so wie mit einem Heimprojektor das Kino zu Mama zu bringen. Mit atemberaubender Bildqualität bietet Nebula Capsule Max das ultimative visuelle Erlebnis. Sozusagen in der ersten Reihe des Kinosaals.

Rabattcode: NEBULAMAX

Anker PowerPort Atom III Slim nur 35,99 Euro anstatt 49,99 Euro (28 Prozent Rabatt)

Wenn du auf der Suche nach einem Geschenk für Mamas bist, die im Home Office arbeiten, könnte dieses Ladegerät eine gute Idee sein. Der Anker PowerPort Atom III Slim mit vier Ladeeingängen ist das wahrscheinlich schlankste USB-C Desktop Ladegerät überhaupt!

Rabattcode: AKPP3NANO

Anker PowerCore Essential 20000 nur 27,19 Euro anstatt 31,99 Euro (15 Prozent Rabatt)

Es ist auch eine gute Idee, deiner Mama an diesem Muttertag die Power der Liebe mit einer Powerbank zu geben! Die stylische Anker PowerCore Essential 20.000 mAh schenkt mehr Kraft für Mamas Handy und Tablet.

Rabattcode: AKPOWERBANK