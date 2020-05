„Apple kümmert sich um die Menschen in Italien und unsere Freunde bei Lamborghini. Ihr Engagement, die Arbeit in dieser kritischen Zeit unter sicheren Bedingungen wieder aufzunehmen, inspiriert uns“, sagt Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „Apple und Lamborghini verbindet eine große Leidenschaft für Design und Innovation. Wir freuen uns, die Markteinführung des neuen Lamborghini mit der Augmented-Reality-Technologie von Apple unterstützen zu dürfen, um dieses Erlebnis Fans auf der ganzen Welt in der sicheren Umgebung ihres Zuhauses zu ermöglichen.“