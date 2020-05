Zum wiederholten Mal zeigen sich die bisher unveröffentlichten Powerbeats Pro 2. Dieses Mal in der offiziellen Registrierungsdatenbank in Südkorea.

Powerbeats Pro 2 zeigen sich erneut

Vor rund einem Jahr hat Apple die Powerbeats Pro in den Handel gebracht. So langsam aber sicher ist die Zeit reif für eine zweite Generation. Zumindest verdichten sich die Hinweise.

Nachdem bereits die Federal Communications Commission in den USA und anschließend die SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia) eine Zertifizierung erteilt haben, tauchen die Powerbeats 2 (A2453 und A2454 für den linken und rechten Ohrhörer) nun in Südkorea auf.

My SmartPrice schreibt unter anderem

Heute ist das gleiche Produkt auf der Website des südkoreanischen NRRC erschienen, was auch auf eine bevorstehende Markteinführung hinweist. Schaut euch die die Screenshots der Zertifizierungsdokumente an, die auf der NRRC-Website veröffentlicht wurden.

Das NRRC zertifiziert zwei von Apple hergestellte „kleine drahtlose Geräte“ mit den Modellnummern A2453 und A2454. Diese stimmen genau mit den zuvor in den USA und in Malaysia registrierten Produkten überein. Fraglich bleibt, welche Verbesserungen die Powerbeats Pro 2 mit sich bringen. Denkbar ist eine bessere Audioqualität und eine längere Akkulaufzeit.