Sonos Five ist da. Der Lautsprecher-Hersteller hat soeben nicht nur Sonos Arc als neue Premium-Soundbar und einen neuen Sub (3. Generation) vorgestellt, sondern mit dem Sonos Five einen weiteren leistungsstarken Lautsprecher angekündigt. Der Sonos Five ist der Nachfolger des Sonos Play:5 (2. Generation). Man kann den Sonos Five auch als Play:5 (3. Generation) bezeichnen.

Sonos präsentiert Sonos Five

Der Sonos Five ist das Update des leistungsstärksten Sonos Speakers für Musik und bietet denselben großartigen Sound und dieselbe akustische Architektur wie der Play:5. Das Design des Sonos Five ist genauso vielseitig wie das seines Vorgängers und passt perfekt in jeden Raum. Der Sonos Five kann horizontal platziert alleine genutzt werden, oder man kombiniert zwei Five in aufrechter Position für eine unvergleichlich detaillierte Stereo-Trennung. Zum Beispiel für Vinyl: Die Verbindung mit einem Plattenspieler bietet eine großartige Sonos Sound Experience.

Audio-Highlights

Sechs digitale Verstärker der Klasse D: Perfekt auf die akustische Architektur des Five abgestimmt.

Perfekt auf die akustische Architektur des Five abgestimmt. Drei Hochtöner: Ein mittlerer und zwei präzise gewinkelte seitliche Hochtöner sorgen für einen kristallklaren, hohen Frequenzgang.

Ein mittlerer und zwei präzise gewinkelte seitliche Hochtöner sorgen für einen kristallklaren, hohen Frequenzgang. Drei Mitteltöner: Garantieren die klare Wiedergabe der Sprachfrequenzen und einen satten Bass ohne Verzerrungen, selbst bei hoher Lautstärke.

Garantieren die klare Wiedergabe der Sprachfrequenzen und einen satten Bass ohne Verzerrungen, selbst bei hoher Lautstärke. Line-Array: Sorgt für eine breite Klangbühne, die den Sound nach links, rechts und in die Mitte leitet.

Sorgt für eine breite Klangbühne, die den Sound nach links, rechts und in die Mitte leitet. Analoger Eingang: Über die 3,5-mm-Buchse kann ein weiteres Gerät verbunden werden.

Über die 3,5-mm-Buchse kann ein weiteres Gerät verbunden werden. Trueplay Software: Passt den Speaker dynamisch an die individuelle Akustik des Raumes an. Für dieses Feature ist ein iOS Gerät erforderlich.

Passt den Speaker dynamisch an die individuelle Akustik des Raumes an. Für dieses Feature ist ein iOS Gerät erforderlich. Verstellbarer Equalizer: Die App bietet diverse Equalizer-Einstellungen, einschließlich Bass, Höhen und Lautstärke.

Die App bietet diverse Equalizer-Einstellungen, einschließlich Bass, Höhen und Lautstärke. Apple AirPlay 2: Funktioniert mit AirPlay 2 auf Apple Geräten ab iOS 11.4.

Weitere Infos

Erlebe kraftvollen Sound, der jeden Raum füllt. Der Sonos Five bietet den gleichen großartigen Sound wie der Play:5, jedoch mit aktualisierten Features wie höherer Speicherkapazität, verbesserter Leistung und neuem WLAN-Radio.

Drei speziell angefertigte Tieftöner sorgen für satten Bass, während das abgedichtete Gehäuse Hall und Echo ausblendet.

Das robuste Design des Five, das in Schwarz mit schwarzer Front und erstmalig in Weiß mit weißer Front erhältlich ist, fügt sich perfekt in

jedes Interieur ein.

jedes Interieur ein. Mit einem horizontal platzierten Sonos Five erlebst du bereits großartigen Sound. Kombinierst du aber zwei Five in aufrechter Position,

erreichst du eine unvergleichlich detaillierte Stereo-Trennung.

erreichst du eine unvergleichlich detaillierte Stereo-Trennung. Trueplay bringt dir das Speaker Tuning von echten Aufnahmeprofis und optimiert den Sound in deinen Räumen.

Verbinde den Five mit einem Gerät mit Sprachsteuerung, z. B. Amazon Echo oder Google Home, und steuere ihn mit deiner Stimme.

Über den Eingang kannst du deinen Plattenspieler mit deinem Sonos System verbinden.

Das robuste Design des Sonos Five, das in Schwarz mit schwarzer Front und erstmalig in Weiß mit weißer Front erhältlich ist, fügt sich perfekt in jedes Interieur ein. Der Sonos Five ist ab heute für 579 Euro exklusiv auf sonos.com vorbestellbar und ab dem 10. Juni weltweit verfügbar.