macOS Catalina 10.15.5 Beta 4 ist da. Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 4 zu iOS 13.5, iPadOS 13.5, tvOS 13.4.5 und watchOS 6.2.5 veröffentlicht hatte, gibt es nun eine weitere Vorabversion zu macOS Catalina.

macOS 10.15.5 Beta 4 steht als Download bereit

Vor rund sechs Wochen hatte Apple die finale Version von macOS 10.15.4 veröffentlicht. Mit an Board waren unter anderem iCloud Drive Ordner, Kommunikationslimits für Kinder, synchronisierte Liedtextansicht für Apple Music und mehr.

Nun nähert sich die Entwicklung von macOS 10.15.5 so langsam aber ihrem ihrem Ende. Mit dem kommenden Mac-Update bietet Apple ein neues Akku-Lademanagement für den Mac an. Die Funktion zur Verwaltung des Batteriezustands in macOS 10.15.5 wurde entwickelt, um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, indem die chemische Alterungsrate reduziert wird. Die Funktion erreicht dies durch eine Überwachung des Temperaturverlaufs des Akkus und seiner Lademuster.

Wichtig: Die Verwaltung des Batteriezustands ist optional. Anders als es bei iOS der Fall war, geht Apple bei macOS deutlich offener mit dem Thema um und informiert Nutzer vor dem Update.