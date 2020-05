Im Laufe des heutigen Tages haben wir euch bereits darüber informiert, dass ein neuer iMac, neue AirPods sowie die sogenannten AirTags „fertig“ sein sollen. Auch eine neue AppleTV Generation soll bereits zur Auslieferung bereit sein.

Jon Prosser war in den letzten Wochen redselig. So verfügt der Leaker augenscheinlich über sehr gute Apple Kontakte und plaudert munter aus, was er in Erfahrung bringen konnte. So war Prosser derjenige, der ziemlich früh den Termin für das iPhone SE (2. Generation) nannte. Auch das neue 13 Zoll MacBook Pro kündigte Prosser vor Apple an.

Nun „orakelt“ der Insider weiter und spricht davon, dass auch eine neue Apple TV Generation in den Startlöchern steht. Er berichtet, dass diese im Endeffekt fertig entwickelt und bereits zur Ankündigung ist. Doch nicht nur das. Auch zum Prozessor und zum Speicherplatz hält er einen kleines Appetithäppchen bereit.

Beim aktuellen AppleTV 4K verbaut apple einen A10X-Chip. Bei der kommenden AppleTV-Generation soll ein A12X und somit der Prozessor des 2018er iPad Pro verbaut werden. Von dieser Leistungssteigerung dürften in erster Linie Spiele profitieren. Damit könnte Apple seinen Spiele-Abo-Service Apple Arcade weiter ausbauen und aufwerten.

New Apple TV 4K with A12X – 64GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020