Geht es nach Jon Prosser, stehen neue iMacs, AirPods und AirTags geradezu in den Startlöchern. So soll Apple laut dem recht treffsicheren Leaker jederzeit bereit sein, das neue Produkt-Lineup zu veröffentlichen.

Trotz der andauernden COVID-19-Pandemie will Apple dieses Jahr noch eine Vielzahl von Produkten auf den Markt bringen – allen voran ein neues iPhone-Lineup, HomePod, Apple TV, Apple Watch und mehr. Auch ein neuer iMac, neue AirPods und die sogenannten AirTags werden für dieses Jahr erwartet. Wie Jon Prosser erklärt, könnten der 2020er iMac und AirPods früher kommen, als wir bisher dachten. So hat der Insider Informationen vorliegen, dass Apple sozusagen nur den Knopf für den Release der Produkte drücken muss. Zu den AirTags heißt es, dass Apple die WWDC anpeilt.

„Es gibt immer noch einen iMac und AirPods, die versandfertig sind“, gab Prosser via Twitter bekannt. „Theoretisch, da sie bereit sind, könnten sie jederzeit kommen.“

Heads up: There’s still an iMac and AirPods ready to ship. (Not sure which AirPods yet, only know codename)

Theoretically, since they’re ready, they could drop at any time.

I’ll let you know if/when I hear a date.

Let’s see if Apple can keep it a secret from me 👀🤫

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 6, 2020