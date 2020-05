Zur Bekämpfung von COVID-19 hatte Apple seine weltweiten Stores geschlossen. So langsam aber sicher öffnet der Hersteller aus Cupertino seine Stores wieder. Am kommenden Montag (11 Mai 2020) ist es bei uns in Deutschland soweit.

Apple Stores in Deutschland: Wiedereröffnung am 11. Mai 2020

Die Stores in China, Österreich, Australien und Südkorea sind bereits wieder geöffnet. Wie uns Apple gegenüber bestätigt hat, werden alle deutschen Stores ab kommendem Montag wieder Kunden begrüßen.

Genau wie in den anderen bereits wiedereröffneten Stores wird es auch hierzulande eingeschränkte Öffnungszeiten und die ein oder andere begleitende Maßnahme geben.

Nachdem viele Deutsche von zu Hause aus arbeiten und lernen, werden wir uns anfänglich auf Service und Support an der Genius Bar konzentrieren. Bis auf weiteres werden wir zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie das Überprüfen der Körpertemperatur, das Einhalten des Mindestabstands und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen und Termine zeitlich anpassen, um sicherzustellen, dass Kunden und Mitarbeiter weiterhin gesund bleiben. Unser Konzept zur Einhaltung des Mindestabstands sieht vor, dass sich nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern gleichzeitig im Store aufhält, sodass es für Laufkundschaft zu Wartezeiten beim Einlass kommen kann. Wir empfehlen unseren Kunden, wenn möglich, online einzukaufen mit den Optionen zur Lieferung oder zur Abholung im Store.

Apple freut sich, ab nächster Woche wieder mehr Besucher in den europäischen Stores begrüßen zu dürfen. Apple hat seine Kunden in Deutschland vermisst und freut sich, euch wieder Unterstützung anzubieten. Nach wie vor sind Apples Gedanken bei all denjenigen, die von COVID-19 betroffen sind oder rund um die Uhr alles dafür tun, COVID-19 zu behandeln, zu erforschen und die Verbreitung einzudämmen. Die genauen Öffnungszeiten der Stores könnt ihr der Apple Retail Webseite entnehmen. Allerdings sind noch nicht für alle Stores die Öffnungszeiten hinterlegt. Apple Düsseldorf hat beispielsweise kommenden Montag von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.