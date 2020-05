Obwohl Apple keine Zuschauerzahlen für Apple TV+ bekannt gibt, geben Branchenquellen an, dass die neue Apple TV+ Serie „Defending Jacob“ ein Hit ist. So soll die hauseigene Drama-Serie bereits zu den erfolgreichsten Serien des Dienstes zählen.

Starke Zuschauerzahlen für „Defending Jacob“

Mit „Defending Jacob“ (in Deutschland heißt die Serie „Verschwiegen“) ist vor kurzem ein weiteres Apple Original auf Apple TV+ gestartet. „Defending Jacob“ ist ein packender Thriller, der auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von William Landay basiert. Als ein Klassenkamerad von Jacob Barber ermordet wird, fällt der Verdacht auf den 14-jährigen Jungen. Im Laufe der Geschichte geht es darum, herauszufinden, ob der Schüler schuldig oder unschuldig ist. In den Hauptrollen spielen: Chris Evans, Michelle Dockery und Jeden Martell.

Dass nicht nur die Romanvorlage erfolgreich ist, zeigt nun ein Bericht von Deadline. So berichten die Hollywood-Experten, dass „Defending Jacob“ in der Branche hoch angesehen wird, da die neue Serie bereits zum Start eine große Zuschauerzahl binden konnte.

Zur Premiere am 24. April konnten sich Apple TV+ Kunden die ersten drei Episoden der Serie anschauen, neue Folgen werden wöchentlich jeden Freitag veröffentlicht. Laut den nicht näher genannten Quellen hat die große Mehrheit der Zuschauer bereits alle verfügbaren Folgen gesehen und wartet auf die Fortsetzung der Serie. Konnte „Defending Jacob“ bereits am Veröffentlichungstag viele Zuschauer binden, so soll das Publikum in den ersten 10 Tagen der Verfügbarkeit der Serie um das Fünffache gestiegen sein. Damit ist auf Apple TV+ nur „The Morning Show“ erfolgreicher als „Defending Jacob“.

Neue Folge „Besucher“

Ab sofort steht Folge 5 „Besucher“ zu Defending Jacob bzw. zu deutsch „Verschwiegen“ beriet. Andy besucht seinen Vater und erhält beunruhigende Hinweise von Jacobs Freunden Derek und Sarah.