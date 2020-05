Apple hatte aufgrund von COVID-19 alle weltweiten Stores geschlossen. Die Stores in China, Südkorea, Australien und Österreich haben mittlerweile wieder geöffnet. Die deutschen Apple Stores dürften in Kürze folgen. Das Online-Shopping ist somit zwangsläufig in den letzten Wochen in den Fokus gerückt. Nun möchte Apple das Online-Shopping-Erlebnis mit einer neuen Anlaufstelle auf der Webseite verbessern.

Apple verbessert das Online-Shopping-Erlebnis

Auf der neu eingerichteten Webseite werden Kunden mit den Worten „Everything you love about our stores is online. Chat with Specialists. Apple Trade In. No-contact delivery. And Genius Bar. All right here.“ begrüßt.

Bei einem Specialist könnt ihr eine Kaufberatung in Anspruch nehmen, ihr erhalten Informationen zum Trade-In-Programm, zu Finanzierungsmöglichkeiten, zur kontaktlosen Auslieferung der Produkte und zur Paketverfolgung.

Apple bietet euch eine Online-Genius-Bar für Service und Support an und macht zudem auf das neue „Today at Apple at Home“ aufmerksam. Aktuell scheint die neue Webseite nur für US-Kunden bereit zu stehen. Ein deutsches Pendant haben wir bislang noch nicht gesichtet.