Parallel zum Start von Apple TV+ am 01. November 2019 schickt Apple auch die Eigenproduktion „For All Mankind“ ins Rennen. Die letzte Folge der 1. Staffel wurde bereits vor Monaten ausgestrahlt. Dies hält Apple jedoch nicht davon ab, mit einem neuen Video Werbung für die Serie zu machen.

Apple TV+: „For All Mankind – Jamestown Tour“

Um was geht es bei For All Mankind?

For All Mankind wurde von Emmy-Preisträger Ronald D. Moore (Outlander, Star Trek, Battlestar Galactica), Matt Wolpert und Ben Nedivi kreiert. For All Mankind erzählt über das Leben von NASA-Astronauten, Ingenieuren und deren Familien, und zeigt eine aufstrebende Welt, in der die NASA und das Weltraumprogramm von großer Bedeutung und Mittelpunkt unserer Hoffnungen und Träume war. In For All Mankind spielen unter anderem Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones und Jodi Balfour mit. Als Produzenten fungieren Ronald D. Moore, Maril Davis, Matt Wolpert und Ben Nedivi.

In dem neuen 4 Minuten 43 Sekunden Video macht ihr eine Führung durch die erste Mondbasis von For All Mankind. Der ehemalige Astronaut und technische Berater Garrett Reisman zeigt uns Jamestown. Falls ihr Interesse an der Serie oder an der Raumfahrt im Allgemeinen habt, so nehmt euch die knapp 5 Minuten Zeit und genießt den Rundgang.