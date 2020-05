Spotify hat sich in letzter Zeit besonders mit Beschwerden bezüglich Apples Geschäftspolitik in die Schlagzeilen geredet. So beschwert sich der Streaming-Anbieter regelmäßig über das geschlossene App-Store-Ökosystem und machte auch nicht bei einer entsprechenden Wettbewerbsbeschwerde halt. Nun meldet sich Sonos-Mitbegründer John MacFarlane zu Wort und weist auf die Ironie in dieser Situation hin. So ist er der Meinung, dass Spotify ein noch geschlosseneres Ökosystem betreibt als der Technikgigant aus Cupertino.

Im März 2019 hatte Spotify gegen Apple bei der EU eine Wettbewerbsbeschwerde eingereicht. Unter anderem wird der iPhone-Hersteller beschuldigt, App-Store-Regeln durchzusetzen, die „die Auswahl bewusst einschränken und Innovationen auf Kosten der Benutzererfahrung ersticken“. Apple konterte schnell und gab an, dass Spotify mit „irreführenden Zahlen“ operiert und „alle Vorteile einer kostenlosen App haben möchte, ohne kostenlos zu sein“.

In den letzten Monaten gab es zwar eine Annäherung der beiden Parteien, so berichtete Spotify CEO Daniel Ek von einem mittlerweile offeneren System bei Apple, dennoch sind sich die beiden immer noch nicht einig.

John MacFarlane ist dabei die Ironie nicht verborgen geblieben. So erklärt der Sonos-Mitbegründer, dass Spotify ein noch geschlosseneres Ökosystem betreibt als Apple:

Solid irony here.

Having worked closely with both Apple and Spotify, I would say it’s more significantly more difficult to work within Spotify’s “closed” ecosystem than Apple’s.

Respect and appreciate both companies, but “open” Spotify is not. https://t.co/bf4pcyK0MN

— John MacFarlane (@JohnLMacFarlane) May 6, 2020