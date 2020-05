Apples Over-Ear-Kopfhörer, die nun seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche gehen, sollen auf den Namen „AirPods Studio“ hören und für 349 Dollar in den Handel gelangen.

Jon Prosser hat sich in den letzten Wochen einen Namen gemacht, da er verschiedene Infos rund um Apple geleakt hat. So nannte er ziemlich früh den Termin für das iPhone SE (2. Generation) und auch das neue 13 Zoll MacBook Pro hat er „angekündigt“.

Nun meldet er sich zu Apples Over-Ear-Kopfhörern zu Wort. Es heißt, dass Apple diese unter dem „AirPods“-Markennamen auf den Markt bringen wird. Konkret sollen die Over-Ears auf den Namen „AirPods Studio“ hören. Auch den Codenamen nennt Prosser. Apple soll das Geräte unter dem Codenamen „B515“ entwickeln. Der Preis? Hier werden 349 Dollar genannt.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.

AirPods Studio

Codename: B515

$349

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020