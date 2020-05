Wie Bryce Dallas Howard via Twitter bekannt gibt, startet Apples Dokumentarfilm „Dads“ am 19. Juni auf Apple TV+. Die Schauspielerin und Filmregisseurin widmet sich in ihrem Filmprojekt der „verändernden Rolle der Vaterschaft in der modernen Welt“.

Eine Dokumentation über Väter

Der Film „Dads“ ist, wie der Name vermuten lässt, eine Familienangelegenheit, die von Bryce Dallas Howard, ihrem Vater Ron Howard und seinem Partner Brian Grazer produziert wurde. Der Film wird als ein „unbeschwerter Blick auf die moderne Vaterschaft“ bezeichnet, bei dem Anekdoten und Weisheiten von Vätern im Mittelpunkt stehen. Dabei kommen auch eine Vielzahl von Prominenten wie Will Smith, Jimmy Fallon und Neil Patrick Harris zu Wort. Weiterhin heißt es in der Beschreibung des Films:

„Wenn der altmodische Vater streng und stoisch war, ist der zeitgenössische Vater anfälliger und selbstzerstörerischer. Conan O’Brien fasst die Elternschaft als „diese unglaubliche Erkenntnis, dass du nicht die wichtigste Person der Welt bist“ zusammen. Patton Oswalt, der nach dem Tod seiner Frau alleinerziehend wurde, denkt darüber nach, wie schnell Kinder heranwachsen: „Man bekommt ein kleines Fenster und dann ist es einfach so weg.“ Hasan Minhaj würdigt seinen eingewanderten Vater, dessen kurzfristiges Opfer ein langfristiger Gewinn für seine Familie war. Väter können nah, entfernt, abwesend oder irgendetwas dazwischen sein. Was auch immer du erlebt hast, dieser Film regt dich herzlich zu Gesprächen an, die zeigen, wie du ein besserer Elternteil sein kannst.“

„Dads“ gehört zu Apples exklusivem First-Look-Deal mit Imagine Documentaries und steht ab dem 19. Juni auf Apple TV+ zur Verfügung.