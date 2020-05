Dass Apple ein Händchen für erfolgreiche Produkte hat, ist bekannt, doch der Erfolg der AirPods hat das Unternehmen selber überrascht, wie Greg Joswiak nun in einem Interview gegenüber Wired erklärt. Bei der Gelegenheit gibt Apples Vice President für Produktmarketing auch einen Einblick in die Entwicklung der erfolgreichen Ohrhörer.

Wie die AirPods zu einem Riesenerfolg wurden

Wie Apple im Zuge der Verkündung der vergangenen Quartalszahlen bestätigte, ist die hauseigene Wearables-Abteilung, die sich für AirPods, Apple Watch und Beats-Kopfhörer verantwortlich zeigt, auf die Größe eines Fortune-140-Unternehmens angewachsen. Das hat Apple zu einem großen Teil auch den AirPods zu verdanken. Greg Joswiak erklärt, dass das Unternehmen nicht damit gerechnet habe, dass die Ohrhörer so erfolgreich werden:

„Es war fast wie ein Lauffeuer, wie schnell es sich ausbreitete … Es lief noch besser, als wir es uns jemals vorstellen konnten.“

Laut Joswiak hatte Apple schon lange über eine vollständig drahtlose Zukunft nachgedacht. So entwickelten sich die kabellosen Ohrhörer zu einem naheliegenden nächsten Schritt für das iPhone.

„(Wir) hatten viele Jahre lang eine Vision für unsere drahtlose Zukunft … Wir hatten dieses unglaubliche drahtlose Produkt, das iPhone … Und doch, fühlte es sich seltsam an, wenn man jemanden sah, der kabelgebundene Kopfhörer benutzte.“

Das Design und die Passform der AirPods stimmen mit den EarPods von Apple überein. An der Passform hat das Unternehmen jahrelang gearbeitet. In dem Interview erklärt Joswiak, wie Apple damals die Form mit Hilfe von 3D-Scans in Kooperation mit der Stanford University erforscht hat: