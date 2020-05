Seit einiger Zeit hält sich das Gerücht, dass Apple an einem neuen 14,1 Zoll MacBook Pro arbeitet. Dieses soll das bisherige 13,3 Zoll Modell abläsen. Ähnlich hat es Apple im Herbst letzten Jahres gehandhabt, als das 16 Zoll Modell das 15,4 Zoll MacBook Pro Modell abgelöst hat. Nun heißt es, dass Apple das 14,1 Zoll MacBook Pro im kommenden Jahr präsentieren wird.

14 Zoll MacBook Pro soll 2021 erscheinen

Vergangene Woche präsentiert Apple das neue 13,3 Zoll MacBook Pro 2020. Einige Nutzer hatten gehofft, dass Apple mit dem 2020er Modell den Sprung auf 14,1 Zoll wagt. Vielmehr hat sich Apple auf Modellpflege konzentriert, den doppelten Speicher, das Magic Keyboard sowie neue Prozessoren verbaut.

Twitter-Nutzer L0vetodream hat am heutigen Tag davon gesprochen, dass das 14 Zoll MacBook Pro im Jahr 2021 erscheint. Der selbe Twitter-Nutzer hatte im Vorfeld des iPhone SE verschiedene Informationen zum neuen Einsteiger-iPhone kundgetan. Unter anderem sprach er von drei Speichergrößen, und dass das Gerät in der zweiten April-Woche angekündigt wird. Auch das iPad Pro 2020 „kündigte“ er an.

100% — Jon Prosser (@jon_prosser) May 11, 2020

Nun geht es um das 14 Zoll bzw. 14,1 Zoll MacBook Pro. Typischerweise aktualisiert Apple das MacBook Pro einmal pro Jahr. Von daher klingt 2021 nicht unwahrscheinlich. Auch Leaker Jon Prosser stimmt mit ein und unterschreibt den Tweet mit „100 Prozent“.