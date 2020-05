o2 hat eine neue „o2 DSL Young People Promo“ gestartet, die bis Ende Mai gültig ist. Junge Leute erhalten in den Tarifen o2 my Home M und o2 my Home L 6 Monate lang die Grundgebühr geschenkt.

o2 DSL Young People: 6 Monate 0 Euro Grundgebühr

o2 hält für Junge Leute erfreuliche Nachrichten bereit. Spart bei o2 my Home M und L jetzt 6x bis zu 34,99 Euro. Exklusiv für Schüler, Studenten und alle unter 28 Jahre. Sichert euch Internet & Telefon für die WG oder eigene Wohnung zum Sparpreis.

Der Tarif o2 my Home L Junge Leute bietet euch beispielsweise bis zu 100MBit/s im Download und bis zu 40MBit/s im Upload. Zudem ist eine Telefon-Flat in das dt. Mobilfunk- und Festnetz enthalten.

Überblick

In den ersten 6 Monaten keine Grundgebühr (o2 my Home M und o2 my Home L)

Ab dem 7. Monat ist die monatliche Grundgebühr 29,99€ für o2 my Home M und 34,99€ für o2 my Home L

Das perfekte Angebot für Schüler, Studenten und Auszubildende

Die Promo gilt für Neukunden, die nicht älter als 27 Jahre alt sind und nur für Verträge mit Mindestlaufzeit (kein Flex)

Klingt interessant? Dann geht es hier zur Promo.