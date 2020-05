Helpsters ist zweifelsfrei die Kinderserie, die Apple am intensivsten bewirbt. Ab sofort stehen zwei weitere Videos zur Ansicht bereit. Das erste hört auf den Namen „Scavenger Hunt“ bzw. zu deutsch „Schnitzeljagd“ und das zweite auf „Kimbra – Big Hat“.

Apple TV+: „Helpsters Help You – Scavenger Hunt“

„Helpsters“ ist eine neue Kinderserie von den Machern der „Sesamstraße“ mit Cody und einem Team lebhafter Monster, die gerne dabei helfen, Probleme zu lösen. Und alles fängt mit einem Plan an.

Unter dem Motto „Helpsters Help You“ schickt Apple kurze Clips zu den kleinen Monstern ins Rennen. Nachdem wir euch bereits auf „When Plans Change“ und „How to Be a Helpster“ aufmerksam gemacht hatten, geht es nun mit „Scavenger Hunt“ weiter.

„Kimbra – Big Hat“

Kimbra hat einen großen Hut und muss einen Tanz meistern. Aber es gibt ein Problem, der Hut ist für den Tanz einfach zu groß. Gut, dass die Helpsters bereit sind, ihr bei der Lösung zu helfen.