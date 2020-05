iHeartMedia hat bekannt gegeben, dass Apple CEO Tim Cook am speziellen Podcast „Commencement: Speeches for the Class of 2020“ teilnehmen wird.

Tim Cook hält Rede im speziellen Podcast zum Nationalen Abschlusstag

Aufgrund von COVID-19 fallen in diesem Jahr zahlreiche Abschlussfeiern aus. Ein von iHeartMedia ins Leben gerufener Podcasts soll jedoch die Abschlussrede bzw. mehrere Abschlussreden zu den Absolventen nach Hause bringen. Unter anderem werden Tim Cook sowie viele andere bemerkenswerter Persönlichkeiten wie Bill and Melinda Gates, Becky G, Rita Wilson, Khalid, Mary J. Blige, Hillary Clinton, John Legend und Tim McGraw am Podcast „Commencement: Speeches for the Class of 2020“ teilnehmen.

iHeartRadio weiß, wie wichtig die Abschlussfeier ist. Nach vier langen Jahren harter Arbeit bietet der Beginn einen letzten Moment zum Nachdenken, bevor Sie Ihren Hut in die Luft werfen und die Welt erobern. Wir wissen, dass in diesen schwierigen Zeiten die meisten Absolventen nicht persönlich an ihrer Zeremonie teilnehmen können. Deshalb haben wir uns mit einigen der größten Namen der Branche zusammengetan, um eine Eröffnungsrede nur für Sie zu schreiben. Von 4-Sterne-Generälen bis hin zu All-Star-Comedians, legendären Trainern bis hin zu John Legend selbst – diese Worte werden Sie hoffentlich inspirieren.

Die Podcast-Episoden werden am 15. Mai – vor dem „National Graduation Day“ am 17. Mai in den USA veröffentlicht – wie Variety zu berichten weiß.