Microsoft hat eine Aktualisierung für seine Office-Apps für das iPad veröffentlicht. Insbesondere unterstützen Word und PowerPoint jetzt die geteilte Ansicht, mit der zwei Dokumente gleichzeitig nebeneinander geöffnet werden können.

Zweites Fenster in Word und PowerPoint öffnen

Office-Insider konnten bereits über die TestFlight-Versionen der Office iPad-Apps den neuen Multi-Window-Support testen. Nun ist die Funktion für Word und PowerPoint für alle Nutzer verfügbar.

Das Feature basiert auf Split View, mit dem zwei Apps nebeneinander angezeigt werden können. Apple erlaubt es auch, zwei Fenster derselben App nebeneinander zu nutzen, wenn der Entwickler das Feature entsprechend unterstützt. In Microsofts Fall wären dies beispielsweise zwei Word-Dokumente.

Wie Microsoft erklärt, gibt es drei Möglichkeiten, ein weiteres Fenster zu öffnen:

Berühren, halten und ziehen Sie eine Datei aus der Liste der “zuletzt verwendeten, freigegebenen und geöffneten Dateien“ in der App auf den iPad-Bildschirmrand, um sie nebeneinander zu öffnen.

Streichen Sie in Word oder PowerPoint vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und öffnen Sie das Dock. Berühren Sie dann das Symbol derselben App, halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es aus dem Dock an den linken oder rechten Rand des Bildschirms. Tippen Sie dann auf das Dokument, um es zu öffnen.

Rufen Sie in Word oder PowerPoint die Ansichten “zuletzt verwendete, freigegebene und geöffnete Dateien“ im Startbildschirm der App auf, tippen Sie auf das Menü “…“ für die Auswahl einer Datei aus der Liste und tippen Sie dann auf “in neuem Fenster“ öffnen.

Microsoft arbeitet auch an der Unterstützung der neuen Trackpad-Steuerung, die mit iPadOS 13.4 eingeführt wurde. Das Update lässt jedoch noch etwas auf sich warten. Grundlegende Trackpad-Funktionalität ist zwar generell vorhanden, aber Microsoft muss noch einiges an Arbeit leisten, um eine umfassende Unterstützung in seine Apps zu integrieren.