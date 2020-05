Mit der Ankündigung der ersten virtuellen Worldwide Developers Conference (WWDC) hat Apple auch einige neue Memojis gezeigt. Ein Fan hat nun die gezeigten Memojis extrahiert und stellt sie zum Download zur Verfügung.

WWDC-Memojis

Apple gab Anfang Mai bekannt, dass seine jährliche WWDC ab dem 22. Juni virtuell und für alle Entwickler kostenlos in der Apple Developer App und auf der Apple Developer Webseite stattfinden wird.

Mit der Ankündigung hatte Apple auch eine Gruppe neuer Memoji angefertigt, die Anwender hinter ihren MacBooks zeigen. Ein Fan hat nun die Bilder auf Tumblr veröffentlicht. Insgesamt gibt es fünfzehn verschiedene Darstellungen. Diese könnt ihr bei Interesse kostenlos herunterladen:

Auf der WWDC werden wir aller Voraussicht einen ersten Blick auf iOS 14, macOS 10.16 und mehr werfen können. Dabei stehen die Chancen gut, dass Apple auch neue Hardware zeigen wird. So deutete Vollzeit-Leaker Jon Prosser zuletzt an, dass auf der WWDC 2020 die lang erwarteten AirTags gezeigt werden. Erstmals haben wir im April 2019 von einem Apple „Smart Finder“ gehört, der uns davor bewahren soll, unsere Schlüssel zu suchen. Dieses neue Produkt wird ein Bluetooth-Tracker (Tag) sein, den man an Gegenstände anbringen kann, um diese mit dem iPhone wiederzufinden.