Apple hat vor wenigen Augenblicken Logic Pro X aktualisiert und Version 10.5. im Mac App Store als Download bereit gestellt. Die Liste der Verbesserungen ist verdammt lang. Es handelt sich um das größte Update für Logic seit der Einführung von Logic Pro X.

Apple hat heute ein umfassendes Update für Logic Pro X vorgestellt, das eine professionelle Version von Live Loops, einen völlig neu gestalteten Sampling-Workflow und neue Werkzeuge zum Beat-Making enthält. Mit der enthaltenen Sammlung leistungsstarker kreativer Funktionen wird Logic Pro X 10.5 ein großartiges Release für alle Musiker sein, auch für diejenigen, die elektronische Musik produzieren.

Blickt man auf die Release-Notes, so stellt man fest, dass Apple die professionelle Musik-Software an vielen Ecken und Kanten verbessert hat. Neu sind unter anderem die sogenannten Live Loops.

Mit Live Loops auf dem Mac können Logic-Anwender jetzt Musik auf neue, freiförmige und nichtlineare Weise erstellen. Loops, Samples und Aufnahmen können in einem neuen musikalischen Raster organisiert werden, in dem Musiker verschiedene Arrangement-Ideen spontan ausführen und in der Zeitleiste festhalten können. Von dort aus können die Spuren mit allen professionellen Produktionsfunktionen von Logic weiter verfeinert werden.

Remix FX erweitert Live Loops um eine aufregende Sammlung elektronischer Effekte wie Bitcrusher, Filter, Gater und Repeater, die in Echtzeit auf einzelnen Spuren oder im gesamten Song-Mix angewendet werden können. Beide Funktionen werden noch leistungsfähiger, wenn die kostenlose Logic Remote App verwendet wird, mit der Nutzer ihr iPhone oder iPad mit ihrem Mac koppeln können, um eine Multi-Touch-Steuerung von Live Loops und Remix FX zu ermöglichen.